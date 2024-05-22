بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ الـ7 من أكتوبر (فيديو وصور)
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى"، دون مزيد من التفاصيل.
وبينما لم يتم الإعلان مسبقًا عن نية بن غفير اقتحام المسجد الأقصى الأربعاء، قالت وكالة "الأناضول" إن الاقتحام جرى تحت "حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية".
ويعد هذا الاقتحام الرابع الذي ينفذه بن غفير للمسجد الأقصى، منذ تسلمه مهام منصب وزير الأمن القومي نهاية العام 2022.
وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية صورة لبن غفير أثناء اقتحامه للمسجد، الأربعاء.
وسبق وتسببت الاقتحامات السابقة لبن غفير بردود فعل غاضبة في العالم العربي والإسلامي، فضلًا عن انتقادات دولية.
ومنذ العام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بشكل أحادي باقتحام المسجد في ظل حراستها، وهو ما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتوقفه، لكن تل أبيب لا تستجيب لطلباتها المتكررة.
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي أدت إلى مقتل 514 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.