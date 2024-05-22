بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ الـ7 من أكتوبر (فيديو وصور)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى"، دون مزيد من التفاصيل.

وبينما لم يتم الإعلان مسبقًا عن نية بن غفير اقتحام المسجد الأقصى الأربعاء، قالت وكالة "الأناضول" إن الاقتحام جرى تحت "حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية".