مخابرات سيول: كيم جونغ أمر بدعم "شامل" للفلسطينيين

أكد جهازالمخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أمر بتقديم "دعم شامل" للفلسطينيين في الصراع بين حماس وإسرائيل، وفق ما نقله أحد أعضاء البرلمان في سيول .

ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب نيوز" أن البرلماني يوسانج بوم بعد جلسة برلمانية مغلقة للجنة المعنية بالمخابرات قال "نعتبر أن كوريا الشمالية تحاول أيضًا استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق عديدة... حصلنا على مؤشرات على أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين".

وخلال جلسة مغلقة قال جهاز المخابرات إنه على ما يبدو أن كوريا الشمالية تسعى للاستفادة من الصراع بين إسرائيل وحماس، بمختلف أشكاله.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون بيونغ يانغ باعت أسلحة للجماعات المسلحة أو البلدان النامية، طالما أن النظام (كوريا الشمالية ) سبق له أن صدّر أسلحة مضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة لحماس وحزب الله .