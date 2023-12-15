مسؤول أمريكي: ينبغي أن تحكم سلطة فلسطينية "خضعت للإصلاح" غزة والضفة الغربية

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، إن حكم الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربطه تحت سلطة فلسطينية خضعت ‭"‬للإصلاح والتقوية".

وذكر سوليفان خلال مقابلة مع القناة "12" التلفزيونية الإسرائيلية أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا.

وأحجم سوليفان عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.