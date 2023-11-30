"يونيفيل" أمام مهمتين: الحفاظ على أمنهم وحفظ السلام على حدود لبنان وإسرائيل
في الوقت الذي يحاول فيه جنود الأمم المتحدة المنتشرون على طول حدود لبنان مع إسرائيل إنجاز مهمتهم في حفظ السلام خلال أسوأ أعمال قتالية هناك منذ نحو 20 عامًا، يطل عليهم باعث ملح آخر للقلق، ألا وهو حفظ أمنهم هم أنفسهم.
وقال قائد كبير خلال زيارة لقاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" في جنوب لبنان، إنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قبل سبعة أسابيع، دأب أفراد القوة على اللجوء للمخابئ أثناء "القصف المكثف وإطلاق الصواريخ".
وقال اللفتنانت كولونيل ستيفن ماكوين، قائد كتيبة من الجنود الإيرلنديين والبولنديين المتمركزين في معسكر شامروك في قرية الطيري، بالقرب من حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل: "يجب أن أحافظ على حماية القوة كأولوية أثناء تنفيذ المهمة أيضًا".
وترتب على الصراع في غزة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب، تبادل يومي لإطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران وحليف حماس، على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل نحو 100 شخص في لبنان، 80 منهم من مقاتلي ميليشيا حزب الله، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال ماكوين إنه يأمل في تمديد الهدنة في غزة بين حماس وإسرائيل، لأن المدنيين "هم الذين يعانون أكثر من غيرهم" من الصراع، سواء في لبنان أو غزة، كما أن العنف في غزة مرتبط بالوضع في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تينينتي: "تتمثل مخاوف البعثة في أنه بعد عدة أسابيع من تبادل إطلاق النار، أصبح لدينا الآن هدنة، لحظة هدوء، لكن التغييرات المكثفة في إطلاق النار يمكن أن تؤدي في الواقع إلى توسع دائرة الصراع بشكل كبير".
وأضاف أن "هذا هو التحذير الحقيقي والخطر الذي يواجهه الجميع، ليس فقط في الجنوب، ولكن في المنطقة أيضًا".
وأكد أن اليونيفيل تواصلت مع الجانبين في الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمحاولة "تهدئة التوترات".
ولم يُقتل أي من أفراد قوات حفظ السلام منذ تصاعد الأعمال العدائية.
وقال تينينتي إن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام أصيبا في حادثين منفصلين، كما تعرضت مجمعات وقواعد اليونيفيل لقصف، وتضررت بقذائف المورتر عدة مرات.
وفي هذا الصدد، قال ماكوين: "شهدنا إطلاق نار كثيفًا إلى الشمال والجنوب من الخط الأزرق.. كثيرًا من الحوادث القريبة"، مشيرًا إلى الحدود البالغ طولها 120 كيلومترًا، والتي رسمتها الأمم المتحدة، وتمثل الخط الفاصل بين البلدين، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان عام 2000.
وفي أحدث واقعة، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لإطلاق نار إسرائيلي في محيط قرية عيترون جنوب لبنان، رغم عدم وقوع إصابات.
ووصفت قوة الأمم المتحدة الهجوم بأنه "مثير لقلق عميق".
وتأسست قوة اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن عام 1978 بعد غزو إسرائيل للبنان، وتم توسيع نطاقها وحجمها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان، معظمهم من المدنيين، و158 إسرائيليًا، معظمهم من الجنود.
وتنتشر القوة في جنوب لبنان، ومهمتها الأساسية المساعدة في حفظ السلام والأمن الدوليين.
وتقول البعثة إن لديها حاليًا قوة قوامها نحو 10 آلاف جندي من 47 دولة، ونحو 800 موظف مدني يتمركزون في 45 موقعًا على مساحة 1060 كيلومترًا مربعًا بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قُتل جندي إيرلندي يخدم في قوات اليونيفيل بعد إطلاق النار على مركبة للقوة كان يستقلها أثناء سفرها في جنوب لبنان.
واتهمت محكمة عسكرية لبنانية سبعة أشخاص في يناير/ كانون الثاني بقتله، وهو أول هجوم مميت على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.
وساد الهدوء على الحدود منذ أن اتفقت حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن الجيش الإسرائيلي قال صباح اليوم الخميس إنه اعترض "هدفًا جويًا" عبر من لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس توصل الجانبان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتمديد الهدنة.