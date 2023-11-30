"يونيفيل" أمام مهمتين: الحفاظ على أمنهم وحفظ السلام على حدود لبنان وإسرائيل

وقال المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تينينتي: "تتمثل مخاوف البعثة في أنه بعد عدة أسابيع من تبادل إطلاق النار، أصبح لدينا الآن هدنة، لحظة هدوء، لكن التغييرات المكثفة في إطلاق النار يمكن أن تؤدي في الواقع إلى توسع دائرة الصراع بشكل كبير".

وأضاف أن "هذا هو التحذير الحقيقي والخطر الذي يواجهه الجميع، ليس فقط في الجنوب، ولكن في المنطقة أيضًا".

وأكد أن اليونيفيل تواصلت مع الجانبين في الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمحاولة "تهدئة التوترات".

ولم يُقتل أي من أفراد قوات حفظ السلام منذ تصاعد الأعمال العدائية.

وقال تينينتي إن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام أصيبا في حادثين منفصلين، كما تعرضت مجمعات وقواعد اليونيفيل لقصف، وتضررت بقذائف المورتر عدة مرات.

وفي هذا الصدد، قال ماكوين: "شهدنا إطلاق نار كثيفًا إلى الشمال والجنوب من الخط الأزرق.. كثيرًا من الحوادث القريبة"، مشيرًا إلى الحدود البالغ طولها 120 كيلومترًا، والتي رسمتها الأمم المتحدة، وتمثل الخط الفاصل بين البلدين، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان عام 2000.

وفي أحدث واقعة، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لإطلاق نار إسرائيلي في محيط قرية عيترون جنوب لبنان، رغم عدم وقوع إصابات.

ووصفت قوة الأمم المتحدة الهجوم بأنه "مثير لقلق عميق".