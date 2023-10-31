مقتل مسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل مسن فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسن لقي حتفه "إثر إصابته برصاص في الوجه".
وقال سكان محليون، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة صباح اليوم، ودارت اشتباكات مع عدد من الشبان المسلحين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات في طوباس، إصابة أحدهم خطيرة جدا بالرصاص الحي بالصدر واليد، وهي لفتى في الخامسة عشرة من عمره.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل في المدينة، حيث جرى اعتقال عدد من المواطنين. ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث الجارية في طوباس.