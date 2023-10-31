مقتل مسن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل مسن فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسن لقي حتفه "إثر إصابته برصاص في الوجه".

وقال سكان محليون، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة صباح اليوم، ودارت اشتباكات مع عدد من الشبان المسلحين.