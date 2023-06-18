"الدعم السريع" تؤكد التزامها بوقف القتال خلال الهدنة الجديدة بالسودان

أكدت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الأحد، التزامها التام خلال الهدنة الجديدة "بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية".

وأعلن في السودان، السبت، عن التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة لمدة 72 ساعة تبدأ اعتباراً من الساعة 6 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وأكدت في بيان لها أن ذلك يشمل "تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء من أجل إصلاحها وإعادة تشغيلها وفتح الممرات الآمنة للمواطنين".

وقالت: "نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب".

وأشادت القوات "بجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا.."، بحسب البيان.