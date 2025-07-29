مالكو "إيترنيتي سي" يطالبون الحوثيين بالإفراج عن طاقمها المحتجز

دعت الشركة المالكة لسفينة "إيترنيتي سي" التي هاجمها الحوثيون ثم أغرقوها في وقت سابق هذا الشهر، الثلاثاء، إلى إطلاق سراح طاقمها، غداة نشر الميليشيا مقطعًا مصورًا أكدوا فيه أنهم "أنقذوا" أفراد الطاقم.

في وقت سابق من هذا الشهر، هاجم الحوثيون سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي" في البحر الأحمر، بعدما أوقفوا لأشهر حملة شنّوها على سفن تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل، على خلفية حرب غزة.

وقالت شركة "كوزموشيب" المالكة في بيان: "ندعو جميع الأطراف إلى المساهمة في عودة الأفراد الـ11 إلى أقاربهم، ونأمل أن يُطلق الحوثيون سراح طاقمنا في أقرب وقت ممكن".

وأفادت عملية "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لوكالة "فرانس برس"، أن 15 من أصل 25 من أفراد الطاقم لا يزالون يُعدّون مفقودين، مقدرة أن 4 منهم في عداد القتلى.

وأعربت شركة "كوزموشيب" عن ارتياحها بعد مشاهدة الفيديو الذي يُظهر أن "10 من أفراد طاقمنا المفقودين، بالإضافة إلى عنصر أمن السفينة (أي ما مجموعه 11 شخصًا) على قيد الحياة، ويبدو أنهم يتلقون الرعاية".

وأكدت الشركة "أن أولويتنا القصوى لا تزال سلامة هؤلاء الأفراد وراحتهم. نواصل حشد جميع القنوات المتاحة لدعم رعايتهم وتسهيل عودتهم الآمنة والسريعة إلى عائلاتهم".

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والاثنين، نشر الحوثيون مقطعًا مصورًا لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، وذكروا في بيان أنه تم "إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحان، في حين نقلت جثة واحدة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها إلى ثلاجة المستشفى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الفلبين أنها ستطلب من "بلدان صديقة" مساعدتها لضمان إطلاق سراح 9 بحارة فلبينيين يحتجزهم الحوثيون في اليمن.