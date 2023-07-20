تقرير: عقوبات أمريكية على 14 بنكًا عراقيًّا بسبب إيران

حظرت الولايات المتحدة، 14 بنكًا عراقيًّا من إجراء معاملات بالدولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران"، مضيفة أن "الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله، "لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم، بالطبع فإن الخطر الأساس وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران".