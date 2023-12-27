مقتل 6 شبان فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس

أسفر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للشبان الفلسطينيين بمخيم نور شمس في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، عن مقتل 6 شبان وإصابة آخر، بحسب ما أفادت ،سائل إعلام فلسطينية فجر اليوم.

وأقدمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم على اقتحام مخيم نور شمس للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة.

كما قامت آليات القوات الإسرائيلية بهدم عدة منشآت في المخيم قبل استهداف تجمع للشبان في حي المحجر بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل ستة منهم وإصابة آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم ومدن نابلس والخليل وقلقيلية، وشن عمليات اعتقال، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين.

وبالتزامن مع تكثيف غاراتها على قطاع غزة، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اقتحامات ليلية واسعة في الضفة الغربية، وشن عمليات اعتقال والاشتباك مع الشبان الفلسطينيين، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم منذ السابع من أكتوبر.