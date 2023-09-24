سامح شكري: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم السبت، إن "إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بما يخالف القانون الدولي".

وجدد شكري في كلمة له خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ولاية نيويورك الأمريكية، رفض بلاده "أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده تواجه "ندرة مائية حادة والعجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية"، مؤكدًا أن "مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق الدول كافة".

وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وتأتي مفاوضات أديس أبابا الحالية، استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 والـ28 من شهر آب/أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر.

وفي الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إتمام الملء الرابع والأخير من سد النهضة، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر.