مستشفيات غزة تئن تحت القصف الإسرائيلي

بينما يستعد سكان غزة لمواجهة هجوم بري إسرائيلي بعد أيام من الضربات الجوية المكثفة والحصار بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يتساءل أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سبل تعامل المستشفيات مع هذا الوضع.

ويهرع الأطباء لمساعدة عدد متزايد من المرضى في المستشفيات المكتظة التي تعاني من نقص الأدوية والوقود بسبب الحصار، ومن بين هؤلاء المرضى أطفال أصيبوا في ضربات جوية. ويقول الأطباء إن الحالات الأكثر خطورة فقط هي التي تخضع لعمليات جراحية نظراً لعدم كفاية الموارد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، إن احتياطي الوقود في مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط مما يعرض آلاف المرضى للخطر.