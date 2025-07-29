باريس: عنف المستوطنين في الضفة الغربية "أعمال إرهابية"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي "أعمال إرهابية" بعد عملية "قتل" ناشط مناهض للاحتلال نُسبت إلى مستوطنين.

وقال ناطق باسم الوزارة: "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفا أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

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وشهدت العلاقة بين إسرائيل وفرنسا تدهورا دبلوماسيا ملحوظا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت فرنسا في تحول سياسي عن أنه "لا بديل عن حل الدولتين" ودعمت مؤتمرا شاركت فيه إلى جانب السعودية، لبحث حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واستدعت إسرائيل في وقت سابق القائم بأعمال السفير الفرنسي في تل أبيب، احتجاجا على إعلان فرنسا دعمها "حل الدولتين".

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وتعرض الرئيس الفرنسي لهجوم واسع من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية. ويوم السبت، شنّ وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، هجومًا لاذعًا على ماكرون، متهماً إياه باتباع سياسات نازية انتهجتها فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.