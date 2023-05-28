بعد ضغوط دولية.. إسرائيل تتراجع عن "قانون الجمعيات" وتؤيد "قانون الصهيونية"

يأتي ذلك على خلفية الضغط الدولي على إسرائيل، وخاصة من أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأجنبية، للامتناع عن تمرير هذا القانون الخاص، الذي بادر إليه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وينص مشروع القانون على أن الجمعية التي تتلقى تبرعًا من حكومة أجنبية لن يتم الاعتراف بها كمؤسسة عامة، أو كمؤسسة غير ربحية، وبموجب القانون أيضا، ستخضع مثل هذه الجمعية لضريبة بنسبة 65%على دخلها، ولن يحق للمتبرعين الحصول على ائتمان ضريبي كذلك، وفقا للمشروع.

ووفقا للصحيفة، اقترح عضو الكنيست كيلنر مشروع القانون على وجه التحديد، لمحاولة إلحاق الضرر بالجمعيات التي تتعاطف مع أحزاب اليسار والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي أو تلك التي تعارض التعديلات القضائية. فقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة في الماضي ولكن تم تعطيلها مرارًا وتكرارًا بسبب الضغط الدولي.

ووفقا للصحيفة، فإنه في الوقت نفسه، من المفترض أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار طرحه الوزير يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتطبيق "قانون الصهيونية" في المكاتب الحكومية.

وحتى في هذه الحالة، هناك معارضة أمريكية أوروبية قوية للقانون، لكن جميع الوزراء تقريبًا أعلنوا دعمهم للاقتراح.