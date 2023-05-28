بعد ضغوط دولية.. إسرائيل تتراجع عن "قانون الجمعيات" وتؤيد "قانون الصهيونية"
تراجعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مناقشة القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني غير الربحية، والذي قد يحد من المساعدات المقدمة من الحكومات والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.
يأتي ذلك على خلفية الضغط الدولي على إسرائيل، وخاصة من أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأجنبية، للامتناع عن تمرير هذا القانون الخاص، الذي بادر إليه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وينص مشروع القانون على أن الجمعية التي تتلقى تبرعًا من حكومة أجنبية لن يتم الاعتراف بها كمؤسسة عامة، أو كمؤسسة غير ربحية، وبموجب القانون أيضا، ستخضع مثل هذه الجمعية لضريبة بنسبة 65%على دخلها، ولن يحق للمتبرعين الحصول على ائتمان ضريبي كذلك، وفقا للمشروع.
ووفقا للصحيفة، اقترح عضو الكنيست كيلنر مشروع القانون على وجه التحديد، لمحاولة إلحاق الضرر بالجمعيات التي تتعاطف مع أحزاب اليسار والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي أو تلك التي تعارض التعديلات القضائية. فقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة في الماضي ولكن تم تعطيلها مرارًا وتكرارًا بسبب الضغط الدولي.
ووفقا للصحيفة، فإنه في الوقت نفسه، من المفترض أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار طرحه الوزير يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتطبيق "قانون الصهيونية" في المكاتب الحكومية.
وحتى في هذه الحالة، هناك معارضة أمريكية أوروبية قوية للقانون، لكن جميع الوزراء تقريبًا أعلنوا دعمهم للاقتراح.
في غضون ذلك، يجري مكتب رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة العدل، محادثات مكثفة بهدف الوصول إلى نص متفق عليه يسمح بالتصويت في الحكومة على هذا الاقتراح، وبموجبها "ستكون قيم الصهيونية هي القيم الهادية". وسيتم تمرير مشاريع المقترحات بين الوزارات للسماح بطرحها للتصويت. ولم تكشف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاريف-ميارا، رسميًا بعد عن موقفها من هذه المسألة.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بعثت برسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعربت فيها عن قلقها إزاء مشروع قانون حصر التبرعات لمنظمات المجتمع المدني، والذي كان من المتوقع أن تقوم اللجنة الوزارية بمناقشته اليوم الأحد في الكنيست.
وأثارت نية طرح القانون للنقاش من قبل اللجنة الوزارية، توترات بين إسرائيل وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، لأن الترويج له سيؤدي إلى أزمة سياسية مع دول غربية أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، في الإحاطة اليومية للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن منظمات المجتمع المدني ضرورية للديمقراطية ويجب السماح لها بالعمل وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم دون تدخل".