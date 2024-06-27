وزير الدفاع اليمني لـ"إرم نيوز": لا سلام إلا بهزيمة ميليشيا الحوثي

صلاح قعشة

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، إنه لن يكون هناك سلام حقيقي إلا بهزيمة ميليشيا الحوثي وإخضاعها بالقوة لكي تجنح للسلم.

وأكد الداعري، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن القيادة السياسية بادرت منذ وقت مبكر لفتح الطرقات من جانب واحد، استشعارًا لمسؤوليتها نحو كافة أبناء الشعب اليمني، في حين أن الميليشيا تقوم بعكس ذلك.

وكشف الداعري عن جهود لتوحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة، ما اعتبر أنه يمثل "غاية"، يتم العمل لتحقيقها، مؤكدًا عدم وجود أي تباينات بين مكونات وتشكيلات القوات المسلحة.

وأشار إلى توجه لإنشاء هيئة طبية عليا تُعنى برعاية أسر الشهداء والجرحى.

وتاليًا تفاصيل الحوار..

وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ما قراءتكم لتحقيق السلام في اليمن؟

الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على شعبنا طال أمدها من 2014 إلى اليوم، وخلفت أكثر من 40 ألف شهيد و120 ألف جريح، وما إن تأتي جهود ومحاولات إحلال السلام، وآخرها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرسم خريطة طريق للخروج من هذه الحرب وإحلال السلام، إلا والميليشيات كعادتها تختلق الذرائع تلو الذرائع لاستمرار الحرب.

والجميع يشاهد اليوم عملياتها واستهدافها لخطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، والعمل على إفشال كل مساعي السلام، لأن هذه الميليشيات لا تعيش إلا بالحرب.

وباختصار، ومن خلال تجاربنا وخبرتنا بهذه الميليشيات الإرهابية فلا نرى أن هناك سلامًا حقيقيًّا يلوح بالأفق معها، ولن تكون هناك قاعدة وركيزة للسلام إلا بهزيمتها وإخضاعها بالقوة لكي تجنح للسلم.