الإمارات تجلي مواطنيها ورعايا بعض الدول من السودان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان، وذلك على ضوء الأوضاع المتأزمة إثر الصراع الدائر منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه تم إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من رعايا الدول، على وجه الخصوص، على أن تستضيفهم على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

وقدمت دولة الإمارات كافة خدمات الاستضافة والرعاية إلى رعايا 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

وقالت الخارجية الإماراتية إن جهود الإجلاء تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، استمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأكد البيان أن دولة الإمارات تضع المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد، مؤكدة التزامها بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

وشددت الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.