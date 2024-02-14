"القيادة الجماعية".. توجه جديد للزعامة يقتحم المشهد الحزبي في المغرب

أثار انتخاب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادة جماعية، من ثلاثة أعضاء، لإدارة دفة الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة، اهتماما واسعا في المغرب، إذ تُعد سابقة في المشهد السياسي بالبلاد.

وانتخب المؤتمر الوطني الخامس لـ"الأصالة والمعاصرة"، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحكومي الحالي، يوم السبت الماضي، أعضاء القيادة الجماعية الذين سيتولون إدارة الحزب خلفًا للأمين العام السابق عبداللطيف وهبي وزير العدل المغربي.

وضمت القيادة الجديدة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والبرلماني البارز صلاح الدين أبو الغالي.

ودافع القياديون الثلاثة عن التوجه الذي اختاره الحزب، مؤكدين أن القرار يأتي للابتعاد عن التفرد في السلطة، وليس بسبب وجود أزمات داخلية.