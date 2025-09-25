الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي

logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تقاتل في غزة و"الإرهاب" انخفض 80% بالضفة

الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تقاتل في غزة و"الإرهاب" انخفض 80% بالضفة
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير المصدر: موقع الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 5 فرق تقاتل في قطاع غزة، ثلاثة منها على الأقل في مدينة غزة، بعد توسعة إسرائيل عمليتها العسكرية في إطار "عربات جدعون 2".

وأفاد العميد إيفي دوفرين بأن الفرق تعمل على تشديد قبضتها على مدينة غزة، متطرقا إلى الضربة الحوثية على إيلات، مؤكدا أن إيلات أصبحت آمنة، والعمليات العسكرية مستمرة هناك. 

أخبار ذات علاقة

لقطة سابقة من استهداف صنعاء

الجيش الإسرائيلي يكشف طبيعة المواقع التي استهدفها في صنعاء (فيديو)

وبشأن الصواريخ التي عثر عليها في طولكرم، أمس الأربعاء، أكد أن "نسبة الإرهاب انخفضت 80% في الضفة، مع وجود زيادة طفيفة أخيرا"، بحسب قوله.

وأضاف العميد دوفرين: "نحن على دراية بذلك ونراقب ظاهرة الصواريخ. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصواريخ لم تنضج عمليًا، لكننا لا نستخف بها".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC