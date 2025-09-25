الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تقاتل في غزة و"الإرهاب" انخفض 80% بالضفة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 5 فرق تقاتل في قطاع غزة، ثلاثة منها على الأقل في مدينة غزة، بعد توسعة إسرائيل عمليتها العسكرية في إطار "عربات جدعون 2".

وأفاد العميد إيفي دوفرين بأن الفرق تعمل على تشديد قبضتها على مدينة غزة، متطرقا إلى الضربة الحوثية على إيلات، مؤكدا أن إيلات أصبحت آمنة، والعمليات العسكرية مستمرة هناك.

وبشأن الصواريخ التي عثر عليها في طولكرم، أمس الأربعاء، أكد أن "نسبة الإرهاب انخفضت 80% في الضفة، مع وجود زيادة طفيفة أخيرا"، بحسب قوله.

وأضاف العميد دوفرين: "نحن على دراية بذلك ونراقب ظاهرة الصواريخ. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصواريخ لم تنضج عمليًا، لكننا لا نستخف بها".