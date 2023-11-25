دوي انفجارات يخرق "الهدنة" في جنوب لبنان
خرق دوي انفجار قوي في بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان، أجواء اليوم الثاني من الهدنة التي سرت في قطاع غزة وانطبقت بالتالي على جنوب لبنان.
وقالت مصادر إن دوي انفجارين سُمعا في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدا، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، "إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ما تسبب بتفعيل الإنذارات"، مؤكدًا أن الحادث انتهى.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب اللبناني.
وفي حادث آخر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه سيارة "رابيد"، قرب الوزاني، تعود لمدنيين كانوا يقطفون الزيتون في جنوب لبنان.
ولاحقًا أطلق الجيش الإسرائيلي النيران في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين.
وتوازيًا، بدأت عودة النازحين إلى بلداتهم الحدودية في جنوب لبنان بشكل تدريجي ومتفاوت، وشهد عدد من البلدات تحركات كانت افتقدتها، منذ 8 من الشهر الماضي، بينما ترددت عائلات كثيرة في العودة.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية، أن الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تسلل من لبنان.
ودوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي.
ويقول يوسف وهو أحد سكان بلدة رميش الحدودية، ولم يغادر منزله منذ بدء التصعيد، لـ "إرم نيوز"، إن "الجو مريح، غاب القصف وعاد الناس إلى الضيعة، صحيح أنهم يأتون لتفقد بيوتهم، وقد يتركونها مجددًا، إلا أن الحركة في رميش شهدت ازديادًا بعد أن توقفت تمامًا خلال الحرب".
وأعرب عن أمانيه في أن تكون الهدنة المؤقتة دائمة.
في بلدات أخرى ذهب المزارعون لتفقد مزروعاتهم، بعد أن أهدرت الحرب موسم الزيتون، المحصول الأساس في جنوب لبنان، وفي بالهم التحذيرات التي أطلقها الجيش اللبناني من مخلفات القصف الإسرائيلي، لا سيما الذخائر الفوسفورية وتلك غير المنفجرة.
ويؤكد المزارع رشيد من بلدة عيترون لـ "إرم نيوز" أنه لن يغادر بعد اليوم، ويخبرنا متأثرًا، أن خرافه التي تركها في حظيرة قريبة من منزله، قرب أحد المواقع الإسرائيلية، صمدت ونجت بعد 23 يومًا من مغادرته البلدة.
وقال مرتضى مهنا مدير وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور لـ "إرم نيوز" إن " النازحين في مراكز الإيواء الأربعة العائدة للوحدة، لا يزالون فيها، والأمر يقتصر على ذهاب الرجال ومسؤولي الأسر لتفقد المنازل والممتلكات والعودة من جديد".
وأشار إلى أن النازحين ما زالوا مترددين ولديهم مخاوف من العودة.
وتتوزع نحو 253 عائلة أو ما يعادل 850 شخصًا في مبانٍ مدرسية، تديرها حاليًا وحدة إدارة الكوارث بعد اتساع موجة النزوح من البلدات الحدودية جنوب لبنان، وتقتصر عملية إغاثتهم على تقديمات من المنظمات والمؤسسات الدولية.
وتشهد الحدود اللبنانية قصفًا متبادلاً بين ميليشيات حزب الله، وإسرائيل، منذ يوم 8 من الشهر الماضي، وإثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل قبل ذلك بيوم.
وكان حزب الله أعلن، أمس، أنه سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها لمدة 4 أيام في قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن الهدنة في غزة لا تنطبق على مهامه التي ينفذها في شمال البلاد.