دوي انفجارات يخرق "الهدنة" في جنوب لبنان

خرق دوي انفجار قوي في بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان، أجواء اليوم الثاني من الهدنة التي سرت في قطاع غزة وانطبقت بالتالي على جنوب لبنان.

وقالت مصادر إن دوي انفجارين سُمعا في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدا، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، "إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ما تسبب بتفعيل الإنذارات"، مؤكدًا أن الحادث انتهى.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب اللبناني.

وفي حادث آخر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه سيارة "رابيد"، قرب الوزاني، تعود لمدنيين كانوا يقطفون الزيتون في جنوب لبنان.

ولاحقًا أطلق الجيش الإسرائيلي النيران في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين.

وتوازيًا، بدأت عودة النازحين إلى بلداتهم الحدودية في جنوب لبنان بشكل تدريجي ومتفاوت، وشهد عدد من البلدات تحركات كانت افتقدتها، منذ 8 من الشهر الماضي، بينما ترددت عائلات كثيرة في العودة.