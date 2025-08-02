المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يصل إلى ميدان المخطوفين وسط تل أبيب

logo
العالم العربي

رفع علم إسرائيل في مظاهرات السويداء يثير الجدل (فيديو وصور)

رفع علم إسرائيل في مظاهرات السويداء يثير الجدل (فيديو وصور)
متظاهرون في السويداء احتجاجًا على الوضع الإنساني المصدر: أ ف ب
فريد كمال
فريد كمال
02 أغسطس 2025، 8:54 ص

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أكثر من خمسة آلاف درزي تظاهروا في مدينة السويداء جنوبي سوريا، رافعين أعلام إسرائيل، ومطالبين بإسقاط النظام وجلب مساعدات دولية لإنقاذ المدينة من الأزمة الإنسانية.

وأردفت الصحيفة العبرية أن بعض المتظاهرين رفعوا أعلامًا إسرائيلية كانوا قد حاكوها بأنفسهم، وشكروا تل أبيب على حمايتهم من المعتدين، وفق الصحيفة. 

أخبار ذات علاقة

هل أصبح ولاء دروز الجولان لسوريا "على المحك" بعد أحداث السويداء؟

هل أصبح ولاء دروز الجولان لسوريا "على المحك" بعد أحداث السويداء؟

وقال مسؤول محلي في المنطقة للصحيفة العبرية: جميعنا تظاهرنا ضد الظلم، مسيحيون ودروز معًا. وقال مسؤول آخر شارك في المظاهرة: "حمل بعض المتظاهرين العلم الإسرائيلي امتنانًا لتل أبيب على مساعدتها في صد هجوم العشائر وأفراد الأمن العام والمقاتلين الأجانب التابعين للرئيس أحمد الشرع".

ومن ناحيته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يُعلّق على رفع الأعلام الإسرائيلية، بأن المظاهرات خرجت في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تمركزت بشكل رئيس في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، ومدينة شهبا، وقرية سليم. 

7ddd0317-ae9e-4f56-8c7a-a0fe9454efd4

وبحسب المركز، طالب المتظاهرون بانسحاب قوات الشرع من المحافظة، ورفع الحصار عنها، وفتح معبر إنساني إلى الأردن، وتوفير الاحتياجات المدنية الأساسية.

c7165517-7b19-4ce9-8439-2fefd12404ae

وحسب "يديعوت أحرونوت"، رفض المتظاهرون لجنة التحقيق المُشكّلة للنظر في الأحداث الأخيرة، مُدّعين افتقارها للاستقلالية والمصداقية. ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، رافعين لافتات كُتب عليها "لا ثقة بكم" و"نطالب بلجنة دولية مستقلة".

5a36364c-473e-46ec-88d4-60af702417e9

وعلّقت الصحيفة العبرية أن رفع الأعلام الإسرائيلية جاء بعد حادثة موثقة هزت المحافظة، رفع فيها الشاب الدرزي حسام أبو عاصي مردك العلم الإسرائيلي قبل 5 أيام، وصوّر نفسه وهو يفعل ذلك.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC