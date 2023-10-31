"الواشنطن بوست": تصاعد عنف المستوطنين يُنذر بموجة تهجير جديدة بالضفة الغربية

قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية ، إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ مستويات قياسية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن "المنظمات الحقوقية حذَّرت من أن حركة الاستيطان المتطرفة تسعى إلى زيادة ترسيخ وجودها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن ضحايا عنف المستوطنين معظهم من المدنيين الفلسطينيين، وأن العائلات الفلسطينية، التي تطاردها ذكريات النزوح، تخشى أن تعيش فترة أخرى من السلب القسري لممتلكاتها.

وبحسب منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، فإن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب في غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن المستوطنين يستخدمون أساليب الترهيب والعنف التي أثبتت جدواها عبر الزمن لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

وتضاعفت الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت أكثر كثافة وشدة وتكرارًا، لكون المستوطنين يعتقدون بإمكانية إفلاتهم من العقاب.