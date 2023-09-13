فيضانات ليبيا.. معلومات صادمة توضح سبب الكارثة

كشف خبير مائي ليبي الأربعاء، عن معلومات صادمة توضح سبب حدوث الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية، التي تسببت بمقتل وفقدان الآلاف، وجرف أحياء بكاملها إلى البحر.

وقال الدكتور عبدالونيس عاشور، وهو صاحب دراسة حول واقع السدود في درنة، في تصريحات أدلى بها لـ"قناة المسار" المحلية، إن كميات الأمطار التي هطلت على درنة جراء العاصفة دانيال، وصلت إلى 400 ملم وهي كمية فاقت كل التوقعات والدراسات.