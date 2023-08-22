نتنياهو: سنقضي على الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته لا يمكنها أن تسمح باستمرار جرائم القتل في المجتمع العربي وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات العربية، سنستخدم كل الوسائل للقضاء على هذه الجريمة.

وأضاف نتنياهو في حديث متلفز: "لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي"، ملوحا إلى "إشراك الشاباك مع الشرطة واستخدام كل الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة".