نتنياهو: سنقضي على الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته لا يمكنها أن تسمح باستمرار جرائم القتل في المجتمع العربي وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات العربية، سنستخدم كل الوسائل للقضاء على هذه الجريمة.
وأضاف نتنياهو في حديث متلفز: "لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي"، ملوحا إلى "إشراك الشاباك مع الشرطة واستخدام كل الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة".
وعرج نتنياهو الى جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبدالرحمن قشوع، منوها إلى أنهم "تجاوزوا الخط الأحمر"، في إشارة منه إلى مستوى الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.
يشار إلى أن الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بإسرائيل، تفشت مؤخرًا ووصلت إلى أعلى مستوياتها، وسجلت حصيلة غير مسبوقة وصلت إلى 143 قتيلًا منذ مطلع العام الجاري.