سائقون مغاربة عالقون على الحدود مع النيجر

يواجه سائقون مغاربة صعوبة في المرور من الحدود مع النيجر بسبب قيام جيشي بوركينافاسو ومالي بإنشاء جدار عسكري بهدف تأمين العبور.

وأعلنت "المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط" في المغرب، أنها تتابع بقلق الأحداث التي تشهدها دولة النيجر وانعكاساتها على أوضاع السائقين المغاربة، وأمنهم وسلامتهم.

وكشفت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، عن "وجود توجيهات صارمة إلى السائقين المغاربة بعدم الشحن والذهاب إلى النيجر بسبب الألغام الموضوعة في الطريق بين البنين والنيجر".

وجاء في بيان المنظمة ذاتها، أنه "بتنسيق مع اتحاد سائقي النقل الطرقي لدول غرب إفريقيا (UCRAO)، تتم مواكبة أوضاع السائقيْن المغاربة العالقين قرب الحدود النيجيرية، اللذين قدما من هولندا في اتجاه مالي بحمولة تحتوي على مؤونة موجهة إلى أعضاء الأمم المتحدة".

وأشار "المكتب التنفيذي للمنظمة، إلى أنه وبالتعاون مع UCRAO، اكتشف وجود أربعة سائقين مغاربة وآخرين من مالي يعملون في إطار النقل الدولي الخاص بالأمم المتحدة عالقين قرب الحدود بالنيجر .