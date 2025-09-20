logo
العالم العربي

مظاهرات في السويداء للمطالبة بـ"حق تقرير المصير" (فيديو)

من مظاهرة السويداءالمصدر: منصة "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز

شهدت محافظة  السويداء جنوبي  سوريا مظاهرة تطالب بحق تقرير المصير، والإفراج عن جميع المخطوفين والمختطفات، وكشف مصير المفقودين، بعد أيام على إطلاق حملة للتوقيع على عرائض تطالب بـ"حق تقرير المصير".

وتجمع متظاهرون في "ساحة الكرامة" وسط السويداء، مرددين شعارات مناوئة للحكومة، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحرك جدي لحماية المدنيين، والضغط من أجل تحقيق العدالة، ورفع متظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى راية الدروز. وشهدت مدينة شهبا وبلدة القريّا مظاهرات مماثلة.

 يذكر أن دعوات "حق تقرير المصير" تصاعدت بعد إعلان اللجنة القانونية العليا في المحافظة رفضها للاتفاق التي أعلنته الحكومة برعاية أمريكية، بشأن المحافظة.

 

