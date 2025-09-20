مظاهرات في السويداء للمطالبة بـ"حق تقرير المصير" (فيديو)

شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا مظاهرة تطالب بحق تقرير المصير، والإفراج عن جميع المخطوفين والمختطفات، وكشف مصير المفقودين، بعد أيام على إطلاق حملة للتوقيع على عرائض تطالب بـ"حق تقرير المصير".

وتجمع متظاهرون في "ساحة الكرامة" وسط السويداء، مرددين شعارات مناوئة للحكومة، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحرك جدي لحماية المدنيين، والضغط من أجل تحقيق العدالة، ورفع متظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى راية الدروز. وشهدت مدينة شهبا وبلدة القريّا مظاهرات مماثلة.

أخبار ذات علاقة السويداء تثور على الاتفاق.. رفض يهز أركان خارطة الطريق السورية

يذكر أن دعوات "حق تقرير المصير" تصاعدت بعد إعلان اللجنة القانونية العليا في المحافظة رفضها للاتفاق التي أعلنته الحكومة برعاية أمريكية، بشأن المحافظة.