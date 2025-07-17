أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض "بلطجتها" على سوريا
logo
العالم العربي

واشنطن تندد بالعنف في السويداء وتطالب الحكومة السورية بالتحقيق

واشنطن تندد بالعنف في السويداء وتطالب الحكومة السورية بالتحقيق
مقاتلون دروز في السويداءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 4:15 م

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تندد بشدة بأعمال العنف التي شهدتها مدينة  السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية، في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق دمشق في جميع التقارير بشأن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المسؤول عدم وجود أي تغيير في سياسة  الولايات المتحدة تجاه سوريا، حيث قُتل العشرات في جنوب البلاد خلال أيام من الصراع بين مسلحين دروز وقوات حكومية وقبائل بدوية، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة

ولي عهد السعودية يشيد بإجراءات الشرع لاحتواء أحداث السويداء

ولي عهد السعودية يشيد بإجراءات الشرع لاحتواء أحداث السويداء

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة "تندد بشدة بأعمال العنف في السويداء. يجب على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار هادف يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "يجب على الحكومة التحقيق في جميع تقارير الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC