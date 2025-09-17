logo
العالم العربي

بسبب حرب غزة.. 79 ألف إسرائيلي "هاجروا بلا عودة" العام الجاري

إسرائيليون يهاجرون بعد أحداث 7 أكتوبرالمصدر: (أ ف ب)
محمد نعيم
محمد نعيم

قالت بيانات الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، إن 79 ألف مستوطن "هاجروا بلا عودة" من إسرائيل خلال العام الجاري، وذلك لعدة أسباب أبرزها حرب غزة

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دواعي الهجرة تعود إلى الظروف الاقتصادية العصيبة، والشقاق المجتمعي، وغياب الشعور بالأمان، لكن الحرب الدائرة في قطاع غزة، كان لها بالغ الأثر في التشجيع على الهجرة.

ودللت الصحيفة على ذلك بارتفاع نسبة الهجرة بين مستوطني غلاف قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، أو بالأحرى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وجاءت أرقام هجرة المستوطنين في سياق بيان بتعداد سكان إسرائيل عشية العام العبري الجديد، الذي يبدأ رسميًا في الأول والثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد سكان إسرائيل خلال العام الجاري 10,148,000 نسمة، ويشكل السكان اليهود من هذا الرقم حوالي 7,758,000 (78.5% من إجمالي سكان إسرائيل)، وحوالي 2,130,000 من العرب (21.5% من إجمالي عدد سكان إسرائيل).

بالإضافة إلى ذلك، يقيم في إسرائيل حوالي 260 ألف مواطن أجنبي، ما يعني أن عدد الإسرائيليين يبلغ حوالي 9 ملايين و888 ألف نسمة. 

