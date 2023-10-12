غزة.. غارة إسرائيلية تقتل القيادي في الجهاد الإسلامي موسى نصير

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفًا إسرائيليًا على غزة، مساء يوم الأربعاء، أودى بحياة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي موسى نصير.

وبحسب تقارير صحفية، فإن "نصير" قضى في استهداف منزله بمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم انتشال جثماني شخصين من تحت أنقاض المبنى المدمر بالإضافة إلى وجود 5 أشخاص عالقين أسفله جارٍ العمل على إخراجهم.

ولم يصدر الجهاد الإسلامي بيانًا بشأن مقتل "نصير".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1100 شخص، وإصابة 5339 آخرين.