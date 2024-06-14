لماذا تبدو الهدنة في غزة بعيدة المنال؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد حماس على اقتراح التهدئة الأخير في غزة بـ"السلبي"، غير أن الحركة الفلسطينية أكدت تعاملها مع الأمر "بإيجابية"، في وقت تعهدت فيه إدارة بايدن بالعمل مع الوسطاء لسد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

لكن بعد أيام من الدبلوماسية المكثفة في المنطقة، فإن الجهود التي استمرت طويلا لإنهاء الحرب في غزة تبدو عالقة أكثر من أي وقت مضى، حيث يتمسك كل جانب بمطالب يراها الطرف الآخر غير مقبولة.

في جوهر الخلاف حول الصفقة ثلاثية المراحل، وفقًا للمسؤولين والخبراء، يكمن هدف حماس المتمثل في تأمين وقف دائم لإطلاق النار منذ البداية، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة قبل تسليم معظم الرهائن.

وتقول إسرائيل إنها مستعدة للتفاوض على وقف دائم للحرب التي دخلت الآن شهرها التاسع، ولكن فقط بعد تفكيك قدرات حماس العسكرية وتلك المتعلقة بمجال الحكم، وهو ما يتعارض مع أهداف الحركة المتمثلة في البقاء على قيد الحياة في الحرب والاحتفاظ بالسيطرة على القطاع الساحلي.