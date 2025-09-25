الاستخبارات السورية تضبط عبوة ناسفة ضخمة مخبأة بمنزل في طرطوس (صور)

ضبطت سلطات الأمن السورية، الأربعاء، عبوة ناسفة ضخمة، مخبأة في صفيحة لتخزين المواد الغذائية، خلال عملية أمنية، نفذتها الاستخبارات السورية وقيادة الأمن الداخلي، استهدفت منزلاً بإحدى بلدات محافظة طرطوس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه "عقِب رصد ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت لأيام، نفّذ جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط عبوة ناسفة، يُقدّر وزنها بنحو 16 كيلوغرامًا".

وأوضحت أن "العبوة كانت مخبأة داخل علبة معدنية مخصصة لتخزين المواد الغذائية في شقة تعود ملكيتها للمدعو ميلاد الفرخ، في بلدة الكفرون بمنطقة مشتى الحلو"، التابعة لمحافظة طرطوس.

ولفتت إلى أنه "جرى تفكيك العبوة ونقلها بأمان، مع انتشار أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين في المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى القضاء المختص".

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، "استمرار جهودها المكثفة في مكافحة جميع أشكال الجريمة والإرهاب، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم".

على الصعيد ذاته، أعلنت الداخلية أنه "استكمالاً لجهودها في ضبط السلاح المنفلت، نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة دريكيش حملة تمشيط واسعة استهدفت المرتفعات الجبلية والأحراش، أسفرت عن العثور على أسلحة متنوعة وذخائر كانت مخباة داخل أحد الأحراش".

وأكدت مديرية الأمن الداخلي عزمها على مواصلة العمل دون هوادة لضبط السلاح، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تسهم في الإخلال بالأمن العام.