سلمتهم "قسد".. العراق يحيل 47 فرنسياً للمحاكمة بتهمة الانضمام لداعش

تسلمت السلطات العراقية 47 فرنسيا كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش، تمهيدا لمحاكمتهم، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

أخبار ذات علاقة وسط اتهامات بانتمائهم لداعش.. قسد تطلق حملة أمنية واسعة تستهدف أنصار دمشق

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين عراقيين، قولهم إنه ستتم إحالة الفرنسيين المذكورين إلى القضاء في العراق لمحاكمتهم بتهم الإرهاب.

ووفقا للمسؤولين العراقيين، كان العناصر محتجزين في أحد مراكز الاعتقال الواقعة في شمال شرق سوريا، ضمن نحو 9 آلاف شخص متهمين بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، وتشرف على حراستهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار المسؤولون العراقيون إلى أنه تم تسليم عناصر داعش إلى العراق منذ شهر ونصف تقريباً. ولم يتم الإعلان عن عملية نقلهم من قبل.

وقال مسؤولون عراقيون إن "قسد" سلمت السلطات العراقية نحو 3192 سجيناً، حيث حُكم على 724 منهم بالإعدام، فيما حُكم على 1381 بالسجن المؤبد.