سفينة طبية فرنسية تستقبل أول دفعة من مصابي غزة

استقبلت حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" التي تم تجهيزها لتوفير الرعاية لجرحى مدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء "أوائل الجرحى" في ميناء العريش المصري، وفق ما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية.

وقال لوكورنو، "تم استقبال أوائل المرضى ممن هم في حالة طارئة نسبيا على متن السفينة"، مشيرا إلى أن "أعداد المصابين سترتفع تدريجا"، مرحبا بكون فرنسا "أول قوة غربية تنشر وسائل رعاية على مقربة من قطاع غزة".

وأضاف الوزير أن "البنية الاستشفائية للسفينة التي رست الإثنين تضم غرفتي عمليات و40 سريرا وأكثر من 80 ممرضا، وماسحات ضوئية ومختبرات تحاليل"، موضحا أن "فرنسا نقلت بالفعل أكثر من مئة طن من الشحنات الإنسانية منذ بداية الحرب، بما في ذلك بواسطة طائرات عسكرية".