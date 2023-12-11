الأمم المتحدة: 434 مليون دولار‎ حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 434 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 36% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.