الأمم المتحدة: 434 مليون دولار حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 434 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 36% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداءً عاجلًا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.