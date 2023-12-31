"بعد بلوغها الذروة" .. هل يدفع الجيش الإسرائيلي ثمن الأزمة بين نتنياهو وغالانت؟
رأى جنرال إسرائيلي سابق أن الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة سيدفعون ثمن الأزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، التي بلغت ذروة جديدة في الوقت الراهن.
وحذَّر اللواء بالاحتياط غادي شَامْنِي، القائد الأسبق للجبهة الوسطى ولفرقة غزة، في حديث نقلته صحيفة "معاريف" الأحد، أنه في حال عدم توحيد الأهداف بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع "ستشهد إسرائيل فوضى".
"وضع سيئ"
وعلَّق على التسريبات بشأن قرار نتنياهو حظر مشاركة رئيس "الموساد" دافيد بَرنِيَّاع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، في جلسة نقاش مع وزير الدفاع ورئيس الأركان هَرْتِسي هاليفي، وقال: "إننا أمام وضع سيئ للغاية".
وتابع إنه "في حال لم يكن هناك وحدة في الأهداف، وإن غاب الحوار المفتوح والشفافية والإجماع المتبادل بين المجموعة التي تدير هذه الحرب، من لواءات الجيش وحتى رئيس الوزراء، سنجد المزيد من الضجة والمشكلات والبلبلة".
ومضى قائلًا إن النتيجة هي أن الإسرائيليين سيذكرون كل أنواع الانحرافات عن العملية الأصلية وستحدث فوضى، وأن من سيتضرّر هو القوات على الأرض.
"الطريق طويلة"
وبيَّن اللواء بالاحتياط غادي شَامْنِي أن "الطريق في غزة مازالت طويلة، وأن الجيش يعمل الآن ضد مراكز الثقل، ويحاول استهداف القادة الكبار من حماس، ويتطلع لحدوث شيء ما بالنسبة للمخطوفين (المسمى الإسرائيلي للأسرى الإسرائيليين)، وكل ذلك يأتي على رأس الأولويات".
محور فيلادلفيا
وأشار الجنرال السابق إلى أنه "لا مناص من الوصول إلى حلول بالنسبة لمحور فيلادلفيا (محور صلاح الدين بين مصر وغزة) وبالنسبة لغزة منزوعة السلاح"، لافتًا إلى أنه حتى لو قرّرت مصر بناء عائق حدودي سيتطلب الأمر عامين على الأقل.
وأردف أنه رغم احتمال بناء العائق فإنه "يتعيّن وجود قوات عسكرية بالمنطقة لحين العثور على البديل المناسب"، وقال: "ينبغي أن يبقى الجيش الإسرائيلي هناك (في المحور) على الأقل في المدى الزمني المنظور".
وأوضح اللواء شَامْنِي أن الآلاف من عناصر حركة حماس مازالوا في محيط مدينة غزة شمالي القطاع، بعضهم أخفوا أسلحتهم ولكن بمقدورهم العودة للقتال، وأنه كلما كانت المناطق القتالية مزدحمة بالسكان أصبح الأمر أكثر تعقيدًا أمام الجيش.
غموض مستقبل غزة
وحذَّر اللواء من عدم وضوح الرؤية؛ ما سيقود الجيش إلى حالة تخبط، وأوضح أن هناك تحفظًا على طرح هذا الموضوع حاليًّا (التخبط بشأن مصير القطاع) خشية أن تفسره حماس على أنه نقاش بشأن اليوم التالي للحرب، لكنه أكد أن ما يزعجه حاليًّا هو "عدم تحديد الخطوط السياسية لمستقبل قطاع غزة بشكل واضح".
وذهب اللواء شَامْنِي إلى أن هذه السياسات "تعني فراغًا لا يملؤه سوى المتطرفين مثل: بِتسلئيل سموتْرِيتش وإيتمار بن غِفير وأوريت ستروك، في إشارة إلى وزير المالية ووزير الأمن القومي ووزيرة الاستيطان والمهمات القومية، ممثلي الصهيونية الدينية بالحكومة.
المصدر: صحيفة "معاريف"