"بعد بلوغها الذروة" .. هل يدفع الجيش الإسرائيلي ثمن الأزمة بين نتنياهو وغالانت؟

"وضع سيئ"

وعلَّق على التسريبات بشأن قرار نتنياهو حظر مشاركة رئيس "الموساد" دافيد بَرنِيَّاع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، في جلسة نقاش مع وزير الدفاع ورئيس الأركان هَرْتِسي هاليفي، وقال: "إننا أمام وضع سيئ للغاية".

وتابع إنه "في حال لم يكن هناك وحدة في الأهداف، وإن غاب الحوار المفتوح والشفافية والإجماع المتبادل بين المجموعة التي تدير هذه الحرب، من لواءات الجيش وحتى رئيس الوزراء، سنجد المزيد من الضجة والمشكلات والبلبلة".

ومضى قائلًا إن النتيجة هي أن الإسرائيليين سيذكرون كل أنواع الانحرافات عن العملية الأصلية وستحدث فوضى، وأن من سيتضرّر هو القوات على الأرض.