في أول زيارة خارجية بعد رئاسته "الأمن القومي".. لاريجاني يحط في بغداد

وصل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين إلى العراق في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب الأسبوع الماضي.

وتهدف الزيارة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إلى بحث ملفات التعاون الأمني بين طهران وبغداد، بما في ذلك توقيع اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وكان في استقبال لاريجاني مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عيّن لاريجاني الثلاثاء الماضي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي بعد يومين قرارا بتسميته ممثلا شخصيا له في المجلس.

ووفق المصادر، سيلتقي لاريجاني خلال زيارته بغداد بمسؤولين سياسيين وأمنيين، قبل أن يتوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء قيادات وشخصيات بارزة، في إطار تحركات إيرانية لتعزيز التنسيق الإقليمي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.





