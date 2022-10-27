دوي انفجارات في دمشق بعد "هجوم إسرائيلي" جديد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" بالصواريخ.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إنه في "حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات".

وتابعت الوكالة أنه في الوقت ذاته "تم سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق وريفها، ويجري التحقق من طبيعتها".

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطا قرب مطار دمشق الدولي.

والجمعة الماضية، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطا في محيط دمشق، وتكررت مجددا الإثنين خلال النهار ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.