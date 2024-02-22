"تنكيل وطعام فاسد".. غزيون يعيشون ظروف أسر مروعة
بين قتل واعتقال ونزوح، تتعدد حكايات مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينها ما واجهه فلسطينيون تعرضوا للاعتقال وسط ظروف قاسية خلال عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق واسعة من القطاع.
محمود غبن، أحد أبناء قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال، يتحدث بعد الإفراج عنه عن تفاصيل تجربته المؤلمة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقله من داخل منزل عائلته في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، برفقة العشرات من أبناء الحي، بعد عملية اقتحام واسعة ومداهمات وحرق للمنازل .
ويقول غبن في حديث لـ "إرم نيوز": "اعتقلنا الجيش الإسرائيلي وأجبرنا على خلع ملابسنا كاملة وسط البرد الشديد وقام بتقييدنا وعصب أعيننا ثم أخذنا عبر ناقلات الجند إلى معسكرات للجيش داخل الحدود".
ويضيف: "تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء، حيث وضعونا في العراء لأكثر من أسبوع دون ملابس ونحن نجثو على ركبنا لساعات طويلة، إلى جانب تجويعنا وإطعامنا وجبات فاسدة تسببت لنا بآلام شديدة في المعدة وإسهال وقيء مستمرين".
وأشار غبن إلى قلقه طوال مدة الاعتقال على مصير عائلته فقال "كنت طوال الوقت وأنا في المعتقل وأثناء تعرضي للتعذيب والتجويع لا تفارقني صورة عائلتي وأتساءل ماذا حلّ بهم بعد اعتقالي. كنت لا أتوقف عن التفكير بهم وبمصيرهم، وأعدّ الدقائق والساعات لأغادر المعتقل للالتقاء بهم مرة أخرى والاطمئنان عليهم".
وعما واجهه بعد الإفراج عنه يقول "زال الهم والتعب والتعذيب على الفور، وكاد قلبي يطير من شدة الفرح بأنني أخيرًا سأعود إلى أحضان عائلتي من جديد، وبالفعل تم الإفراج عني من معبر كرم أبو سالم وتسليمي إلى الصليب الأحمر".
وأضاف: "عند وصولي إلى الصليب الأحمر طلبت فورًا الاتصال بعائلتي، وبدأت بالاتصال الذي نجح بعد جهد كبير، ووصلت إلى شقيقي، وعندما سمع صوتي فرح كثيرًا وسألني عن مكاني فأخبرته وجاء بعد نحو ساعة إلى المكان".
وأشار غبن إلى اللحظات الأصعب التي عاشها عند لقائه بأخيه ومعرفته مصير عائلته، فقال "عند وصول أخي إليّ كنت في قمة الفرح، ولكنه بدأ يبكي كثيرًا وبصوت عال، فسألته ماذا حصل؟ ليخبرني بأنهم تعرضوا للقصف واستشهد اثنان من إخوتي ووالدي وأبناء إخوتي وزوجاتهم، فانهرت بالبكاء كالطفل الصغير وتبددت كل مشاعر الفرح، وتحولت إلى غصة في القلب، دخلت على إثرها المشفى لأسبوع كامل".
وختم غبن تفاصيل حديثه عن مأساته ومأساة عائلته التي ما زالت مفتوحة مع استمرار الحرب، بالقول: "هذه الحرب آذت الجميع، لا يوجد شخص في قطاع غزة إلا وقد أوذي في بعض أهله وأعزائه، إما بقتل عائلته أو هدم منزله أو تدمير مصدر رزقه. حان الوقت لكي تتوقف هذه الإبادة الجماعية لعلنا ننجو بما تبقى لنا من عائلة وحياة".