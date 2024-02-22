"تنكيل وطعام فاسد".. غزيون يعيشون ظروف أسر مروعة

بين قتل واعتقال ونزوح، تتعدد حكايات مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينها ما واجهه فلسطينيون تعرضوا للاعتقال وسط ظروف قاسية خلال عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق واسعة من القطاع.

محمود غبن، أحد أبناء قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال، يتحدث بعد الإفراج عنه عن تفاصيل تجربته المؤلمة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقله من داخل منزل عائلته في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، برفقة العشرات من أبناء الحي، بعد عملية اقتحام واسعة ومداهمات وحرق للمنازل .

ويقول غبن في حديث لـ "إرم نيوز": "اعتقلنا الجيش الإسرائيلي وأجبرنا على خلع ملابسنا كاملة وسط البرد الشديد وقام بتقييدنا وعصب أعيننا ثم أخذنا عبر ناقلات الجند إلى معسكرات للجيش داخل الحدود".

ويضيف: "تعرضنا لأبشع أنواع التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء، حيث وضعونا في العراء لأكثر من أسبوع دون ملابس ونحن نجثو على ركبنا لساعات طويلة، إلى جانب تجويعنا وإطعامنا وجبات فاسدة تسببت لنا بآلام شديدة في المعدة وإسهال وقيء مستمرين".