بوريل يحذر من "كارثة إنسانية" في رفح جنوب غزة

حذر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، السبت، من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".

وقال جوزيب بوريل، في منشور على منصة إكس: "أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر".

وأضاف أن "استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة".

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجيش بـ"تقديم خطّة" شنّ هجوم على رفح، الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة.