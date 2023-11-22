واشنطن تدرس إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدرس احتمال تصنيف ميليشا الحوثي اليمنية مجددًا "منظمة إرهابية"، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن على صلة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "في ضوء هجمات الحوثيين الأخيرة على مدنيين ومع قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضًا".

ودعا كيربي المتمردين اليمنيين المرتبطين بإيران إلى الإفراج "فوراً وبدون قيد أو شرط" عن سفينة الشحن التي احتجزوها، الأحد، في البحر الأحمر، وطاقمها المكوّن من 25 فرداً.

وتدير شركة يابانية السفينة "غلاكسي ليدر" التي ترفع علم جزر بهاماس، وتعود إلى شركة بريطانية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.