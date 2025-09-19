هاجمته مسيرة حوثية.. انفجار وحريق بفندق إسرائيلي في إيلات (فيديو)

كشف الإعلام العبري، الخميس، عن مهاجمة طائرة مسيّرة حوثية فندقاً في مدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، محققة إصابة مباشرة.

وذكرت القناة 12 العبرية، التي نشرت مقطع فيديو، يوثق لحظة الاستهداف، أن الطائرة المسيّرة تسببت بانفجار وحريق هائل في الفندق.

ونشرت منصات ومدونون في إسرائيل، مقاطع وصور قالوا إنها توثق لحظة الغارة التي نفذتها المسيّرة الحوثية على الفندق في وضح النهار.

وأظهرت مقاطع أخرى فرق الإطفاء والطوارئ وهي تحاول السيطرة على حريق شب في أحد طبقات الفندق، حيث ظهرت النيران من إحدى نوافذه.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها "تعالج بالتعاون مع أجهزة الأمن والطوارئ في مدينة إيلات تداعيات سقوط طائرة مُسيّرة في إحدى مناطق المدينة، ما أسفر عن أضرار ماديّة دون وقوع إصابات".

وذكرت، في بيان لها، أن قواتها "استدعيت للمكان عقب بلاغ عن سقوط مسيّرة داخل المدينة. وقامت القوات بعزل مكان السقوط، فيما يعمل خبراء المتفجرات على فحص طبيعة الجسم".

ويأتي هذا الحادث بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.