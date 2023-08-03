تزايد حالات الاختفاء القسري لنساء وفتيات في السودان

وأشار بيان وحدة مكافحة العنف أيضًا إلى أن “شبهة بيع نساء وفتيات ما تزال مجرد أقاويل، ولكن الوضع العام يشجع على تصديقها، وعدم استبعاد هذه المسألة على خطورتها”، مضيفة أن بعض الانتهاكات ضد النساء والفتيات وصلت مرحلة “الاسترقاق الجنسي”.

ووثقت الوحدة 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم، و31 حالة في جنوب دارفور.

وكانت قد عبرت عدة هيئات ومنظمات في الأمم المتحدة، مؤخرًا، عن صدمتها وإدانتها الكاملة، لما وصفته بالعنف المتزايد ضد النازحات من النساء والفتيات جراء الصراع في السودان.