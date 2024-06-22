ما حقيقة استعدادات فصائل فلسطينية بالضفة وبيروت لحرب محتملة؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا بين نشطاء من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في بيروت والضفة الغربية، استعدادا لاحتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن مصادر بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أخبرتها بأنها رصدت هذا التقارب، الذي شمل عمليات تحويل أموال وتهريب أسلحة تذهب للأذرع العسكرية للحركتين بالضفة.

جبهة الضفة

ووفق الهيئة، فإنّ لدى المصادر الفلسطينية تقديرات بوجود صلة بين هذه العمليات وبين الحرب المحتملة بين إسرائيل و"حزب الله"، على أساس أن الأسلحة المهربة ستستخدم لفتح جبهة الضفة في حال اندلاع حرب في شمال إسرائيل.

ويهدف إشعال جبهة الضفة وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الداخل أو في الضفة، وفق المصادر، تشتيت الجيش الإسرائيلي على أكثر من جبهة.

وتابعت القناة العبرية، أن النشاطات المرصودة على صلة مباشرة بالمحاولات الإيرانية لتأسيس محور تهريب عبر الأردن إلى داخل الضفة الغربية، وفق قولها.

تهريب أسلحة

وفي مارس الماضي زعمت وسائل إعلام عبرية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، اكتشف مسار تهريب للأسلحة الإيرانية المتطورة إلى الضفة الغربية.

وأوضحت أن جهات أمنية تنتمي إلى ذراع العمليات الخاصة باستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وراء تلك العمليات.