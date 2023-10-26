حرب غزة تُجدّد أحزان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

رؤية الفلسطينيين المحاصرين في غزة، تنكأ الجرح القديم في وجدان اللاجئين المسنين في لبنان، وتحيي آلام ذكريات فرارهم في حرب العام 1948 من القرى والبلدات التي كانت ذات يوم في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وأصبحت الآن جزءًا من إسرائيل.

ورغم مشاهد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، فإن العودة هي ما تريده بدور الهبيط، التي فرت من منزلها قرب مدينة عكا الساحلية قبل 75 عامًا، وانتهى بها المقام في مخيم برج البراجنة المكتظ في بيروت.

وطالبت بدور (82 عامًا)، الساكنة في مبنى عشوائي بأحد الأزقة الضيقة للمخيم، بفتح الحدود إذا بدأت المعركة، مؤكدة أن الصغار والكبار سيذهبون للقتال.

وتابعت: يأخذوا البنايات.. نريد الأرض، وسنبني مساكن خشبية وخيمًا ونستقر في فلسطين.

وفرَّ الفلسطينيون إلى لبنان ودول عربية أخرى فيما يعرف باسم "النكبة" حين طُردوا من منازلهم مع إعلان دولة إسرائيل، العام 1948، رغم أن إسرائيل تطعن في زعم إجبارهم على المغادرة.

والخيام التي آوتهم في البداية، أفسحت المجال أمام مخيمات، مثل برج البراجنة، مكتظة بمبانٍ خرسانية سيئة البناء وعشوائية لا تعرف شيئًا عن التخطيط الحضري.

لكن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء الناجين من الأيام الأولى أو أحفادهم، لم يتغير رغم مرور عقود، فما زالوا بلا جنسية ولا يمكنهم التملك، والوظائف المسموح لهم الاضطلاع بها محدودة.

وتقول ولاء كيال، من مؤسسة أسيوس الخيرية البريطانية التي تبحث في قضايا اللجوء: "الوضع بائس حرفيًا".

وأضافت أن الفلسطينيين الذين فرّوا إلى لبنان يواجهون "أسوأ وضع" مقارنة بمن ذهبوا إلى بلدان أخرى في العام 1948.