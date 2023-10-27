هل تُراهن إسرائيل على جرافة "تيدي بير" في اجتياحها البرّي لغزة؟

يرتفع حجم الآمال الإسرائيلية المتعلقة بجرافة "دي 9 آر"، المعروفة بـ"تيدي بير" العملاقة في عملية الاجتياح البرّي المتوقعة لقطاع غزة، الذي تُسيطر عليه حركة حماس، وسط تجمع آلاف الجنود الإسرائيليين على حدود غزة.

ورجح تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن يتم استخدام جرافة "تيدي بير" المُعدلة التي تصنعها شركة "كاتربيلر" الأمريكية للجرارات في "امتصاص النيران وتمهيد الطريق عبر الشوارع المزدحمة والأزقة الضيقة" في القطاع، في عملية الاجتياح البرّي، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات "تتأهب" لتنفيذها.