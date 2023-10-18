القوات الإسرائيلية تقتل مراهقين فلسطينيين في الضفة
قال مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص صبيين فلسطينيين قرب رام الله في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد احتجاجات على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وبمقتلهما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في أحدث تصعيد للعنف إلى 64 على الأقل في الضفة الغربية، في زيادة حادة في الاشتباكات مع الجيش والمستوطنين.
وتستعد إسرائيل لهجوم بري على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وردًا على ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية أعنف قصف تشنه على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 فلسطيني، وفرضت حصارًا كاملاً على القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتيين أحدهما يبلغ من العمر 15 عامًا، والآخر 17 عامًا في قرية شقبا غرب رام الله، ولم يضف البيان مزيدًا من التفاصيل.
وقال سكان لـ"رويترز"، إن الصبيين كانا يحاولان إشعال الإطارات احتجاجًا على إسرائيل عندما قُتلا الرصاص.