القوات الإسرائيلية تقتل مراهقين فلسطينيين في الضفة

قال مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص صبيين فلسطينيين قرب رام الله في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد احتجاجات على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وبمقتلهما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في أحدث تصعيد للعنف إلى 64 على الأقل في الضفة الغربية، في زيادة حادة في الاشتباكات مع الجيش والمستوطنين.

وتستعد إسرائيل لهجوم بري على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.