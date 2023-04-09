إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في سوريا

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مناطق عسكرية سورية، رداً على إطلاق قذائف صاروخية من الجولان نحو الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أنه "حوالي الساعة 5,00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبي".

وأوضحت (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، وأدى ذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية.