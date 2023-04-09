إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في سوريا
قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مناطق عسكرية سورية، رداً على إطلاق قذائف صاروخية من الجولان نحو الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أنه "حوالي الساعة 5,00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبي".
وأوضحت (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، وأدى ذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وكانت الوكالة السورية أشارت إلى "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق"، موضحة أنه "يجري التحقق من طبيعتها".
فيما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر"، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافاً في سوريا، ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة، بالإضافة إلى رادار، ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري.
وأضاف أدرعي أن "هذه الغارات تأتي بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا"، محمّلاً سوريا "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها ولن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، سقوط صواريخ مصدرها سوريا في منطقة الجولان، بعد يومين من قصف صاروخي استهدف الحدود الإسرائيلية مع لبنان.
ويأتي هذا القصف المتبادل بين إسرائيل وسوريا، إثر مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ما خلق توتراً أمنياً شديداً وأعمال عنف في القدس.