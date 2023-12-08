"فورين أفيرز": الحملة الإسرائيلية على غزة فاشلة وغير أخلاقية

اتهم تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إسرائيل بالفشل في حملتها العسكرية على غزة، فضلا عن إثارة مشكلة أخلاقية بسبب القصف العنيف للمدنيين، إضافة إلى أن الحرب أدت إلى زيادة شعبية حماس بين الفلسطينيين، وفقا للتقرير.

وذكرت المجلة أن إسرائيل شنت على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي واحدة من أعنف حملات القصف في التاريخ التي تسببت بنزوح ما يقرب من مليوني شخص من منازلهم وقتل أكثر من 15 ألف مدني بما في ذلك حوالي 6 آلاف طفل و5 آلاف امرأة في الهجمات، وفقًا لوزارة الصحة في غزة (الإحصائية الحالية زادت عن 17 ألفا)، فيما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل قصفت المستشفيات وسيارات الإسعاف ودمرت حوالي نصف المباني في شمال غزة، إذ أدى ذلك إلى قطع جميع إمدادات المياه والغذاء وتوليد الكهرباء تقريبا عن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وأضافت أن إسرائيل شنت حملة ضخمة من أعمال العقاب الجماعي ضد المدنيين، معتبرة أنه مع توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب غزة، فإن الهدف الدقيق للنهج الإسرائيلي الحالي ليس واضحاً على الإطلاق.

وتساءلت المجلة عن أهداف الحملة الإسرائيلية من تحطيم قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون نتاجا لعامل "عدم الكفاءة" نفسه الذي أدى إلى الفشل الذريع للجيش الإسرائيلي في التصدي لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأردفت المجلة بتساؤل مفاده: "هل يكون تدمير شمال غزة، والآن جنوب غزة، مقدمة لإرسال كامل سكان القطاع إلى مصر، كما اقترحت "ورقة المفاهيم" التي أصدرتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية؟".

وشددت المجلة على أنه أيًّا كان الهدف النهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن التدمير الجماعي الذي تلحقه إسرائيل بالقطاع يثير مشاكل أخلاقية عميقة.