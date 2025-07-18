الكشف عن مصير روسي من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون

نقلت وكالة الإعلام الروسية، يوم الخميس، عن مصدر أن أحد أفراد الطاقم الروسي لسفينة شحن يونانية أغرقتها ميليشيا الحوثي يخضع للعلاج في اليمن، بحسب وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة انتهاء عمليات البحث عن أفراد طاقم سفينة هاجمها الحوثيون

وذكرت الوكالة أن البحار الروسي يدعى أليكسي جالاكتيونوف، وهو واحد من عدد من أفراد الطاقم الذين التقطتهم البحرية اليمنية بعد غرق السفينة. ونقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرجل، الذي أصيب بجروح جراء الهجوم، يتحسن بشكل ملحوظ الآن.

وكانت مصادر في قطاع الأمن البحري ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 10 بحارة، ثمانية من أفراد الطاقم واثنين من أفراد الحراسة، وتم نقلهم إلى السعودية.

وقالت المصادر إن جميع أفراد الطاقم فلبينيون باستثناء روسي واحد.

أخبار ذات علاقة مصادر ملاحية ترجح احتجاز الحوثيين لـ 6 بحارة من طاقم سفينة أغرقوها

وأضافت أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أغرقوا السفينة إترينيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 22 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس مسلحين بعد أن هاجموا السفينة بمسيرات بحرية وقذائف صاروخية على مدى يومين متتاليين.

واعتُبر الباقون البالغ عددهم 15 ممن كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وتم إلغاء عملية بحث خاصة للعثور عليهم.