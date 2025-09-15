إعلام عبري: دبابات إسرائيلية تجتاح غزة تزامنا مع هجوم جوي مكثف

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، بوقوع سلسلة هجمات واسعة النطاق على مبانٍ شمال غرب مدينة غزة، وسط حديث عن فرار عدد كبير من السكان.

ووفق تقارير محلية، سُمعت أصوات نيران مروحيات وقصف مدفعي شمال المدينة. وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن سلسلة غارات جوية على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب شهود، بدأ الفلسطينيون بالفرار عقب الهجمات، كما أُبلغ عن تحركات دبابات في المنطقة.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي ينذر بقصف برج الغفري غرب مدينة غزة

تأتي هذه التقارير في ظل استعدادات الجيش الإسرائيلية لمناورة برية للسيطرة على مدينة غزة.

وفقًا للتقديرات، ستستغرق السيطرة العسكرية على مدينة غزة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن "تطهير المنطقة من الإرهابيين والأسلحة والبنية التحتية سيستغرق وقتًا أطول"، وفق "يسرائيل هيوم"

مع بدء العملية، لم يُغادر مدينة غزة سوى حوالي 320 ألف فلسطيني من أصل حوالي 800 ألف كانوا فيها.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن التقديرات تشير إلى أنه مع تقدم القوات، سيبدأ نزوح أعداد أكبر من الفلسطينيين جنوبًا، لكن سيبقى عدد كبير من المدنيين في المدينة، مما سيُصعّب التقدم.