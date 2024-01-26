من هي جوليا سيبوتيندي القاضية التي صوتت ضد قرار محكمة العدل؟

انفردت القاضية جوليا سيبوتيندي بالوقوف ضد قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

فمن القاضية التي خرجت عن إجماع هيئة المحكمة؟.

وُلدت جوليا سيبوتيندي في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

حصلت على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011.

تعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.