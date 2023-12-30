اللواء الراحل خالد نزار.. وفاة صانع "العشرية السوداء" والرؤساء في الجزائر

وقدم المدعي العام السويسري نهاية آب/ أغسطس الماضي لائحة اتهام بحق خالد نزار للاشتباه بارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال موجة العنف الدموية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي".

ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" وفقا لما ذكرته "دوتش فيلا" في تقرير لها.

وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994 أي خلال الفترة المعروفة باسم "العشرية السوداء" في الجزائر، والتي اندلعت فيها الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.

وخلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر / تشرين الأول 2011 تم توقيف اللواء خالد نزار لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

واللواء الراحل من مواليد قرية سريانة بمحافظة باتنة التي تعرف بمنطقة الأوراس شرق الجزائر في 27 ديسمبر / كانون الأول 1937، لأسرة من 14 فردا، عاصر الثورة الجزائرية التي انضم إليها بعد أن فرّ من الجيش الفرنسي الذي التحق بإحدى مدارسه العسكرية، ليبدأ مسيرته بعد استقلال البلاد ويتحول إلى أحد أبرز رجال المؤسسة العسكرية.

وفي عام 1982 أصبح نزار قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرق البلاد، ثم عين قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 يونيو / حزيران 1987. وفي أحداث أكتوبر / تشرين الأول 1988 التي عرفت بانتفاضة الجزائريين ضد الظروف الاقتصادية ونظام الحزب الواحد، عهد إليه بمهمة إعادة النظام.

وفي 10 تموز/ يوليو 1990، عيّنه الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي في هذا المنصب إلى 27 تموز/يوليو 1993.